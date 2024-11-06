Метеоролог Вильфанд предупредил жителей Москвы о неоднородной зиме

В европейской части России предстоящей зимой температурные показатели будут держаться многолетних значений, однако сам зимний сезон будет крайне неоднородным, дал прогноз в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со слов синоптика, москвичам нужно быть готовыми к частым оттепелям и заморозкам.

«Зима будет достаточно неоднородной. Стоит ожидать повышенной повторяемости оттепелей, а также морозов, когда температура опускается ниже минус 15 градусов, — для Москвы это уже мороз. При этом в среднем температуры будут соответствовать многолетним нормам», — рассказал собеседник журналистов.

В продолжение темы Вильфанд предупредил жителей столичного региона, что в среду тепло вернется в Москву и Подмосковье совсем ненадолго. Уже с 12 ноября стоит ожидать серьезного понижения температуры.

«В начале следующей недели, со вторника, 12 ноября, ожидается понижение температуры с возвращением к многолетним значениям. Температуры будут околонулевыми, при этом сильных осадков не ожидается из-за высокого давления», — добавил метеоролог.

Ранее синоптик Леус назвал москвичам даты начала предзимья в столице.