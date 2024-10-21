Синоптик Леус назвал москвичам даты начала предзимья в столице

Баловавшая все время с начала сентября москвичей теплой погодой осень продолжит согревать жителей столицы и на наступившей неделе, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет превышать климатическую норму на 5 градусов. В понедельник днем, 21 октября, столбики термометров будут держаться отметки 9-14 градусов тепла.

Во вторник прогнозируется местами «символический» дождь, а в среду вероятность скоротечных дождей усилится. В четверг также не обойдется без дождей и похолодает до 6-11 градусов. В пятницу температура воздуха не изменится. А уже в выходные как следует распогодится.

«Такой температурный фон на три недели отстает от климатического календаря. Глубокую осень с затяжными дождями и резким похолоданием стоит ожидать в последние дни октября», — предупредил собеседник «Звезды».

Тогда, собственно, и начнется подготовка осени к передаче эстафетной палочки климатической зиме, называемой в народе предзимьем, заключил Леус.