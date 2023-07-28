«Метеорологам сложно верить, астрологи точнее»: ясновидящая объяснила погодные метаморфозы этого лета

Многие жители Москвы и Московской области разочарованы холодным и дождливым летом. Некоторые выражают свое недовольство метеорологами, которые предсказывали самую жаркую и даже аномальную погоду на сезон.

Известная ясновидящая Светлана Проскурякова объяснила, почему прогнозы синоптиков на жаркое лето в столице и регионе не сбылись, и с чем могут быть связаны столь резкие погодные изменения.

«Погода сейчас везде нестабильна. На юге Европы и в Израиле, например, сейчас очень жарко — 40-50 градусов. Предсказаниям метеорологов сложно верить. Астрологи точнее», — объяснила Проскурякова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С точки зрения астрологии, отметила собеседница, климат на Земле меняется примерно раз в 170 лет. Последние изменения начались в начале 90-х годов 20 века.

«К тому же, с 2015 по 2035 годы мы имеем такое расположение планет, которое вызывает сочетание наводнений и пожаров по всей Земле. В некоторых местах Земли холодно, дождливо и происходят наводнения, а в некоторых в то же время экстремальная жара, пожары и засуха», — добавила ясновидящая.

Ранее экстрасенс объяснила происходящие в мире наводнения и пожары.