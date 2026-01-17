Метеорологи назвали самые холодные регионы России в крещенские морозы

Согласно прогнозу синоптиков, рекордно низкие температуры в период крещенских морозов ожидаются в Забайкальском крае и Иркутской области. Как сообщает РИА Новости , именно эти субъекты станут эпицентром экстремальных холодов.

Ночные температуры в этих регионах прогнозируются на уровне минус 35-40 градусов Цельсия, а дневные показатели составят от минус 28 до минус 33 градусов, создавая опасные условия для жителей и работы инфраструктуры.

Значительное похолодание также затронет несколько сибирских областей. В Омской, Томской и Тюменской областях ночью ожидаются морозы до минус 36 градусов, что потребует от местных властей и населения принятия дополнительных мер безопасности.