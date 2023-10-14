Меткое попадание дрона российских десантников похоронило в блиндаже пехоту ВСУ под Артемовском

«Оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.