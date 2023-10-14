Меткое попадание дрона российских десантников похоронило в блиндаже пехоту ВСУ под Артемовском
Фото: [© РИА Новости]
На Артемовском направлении российские военные продолжают успешно отражать все попытки украинских боевиков хоть как-то продвинуться. Как проинформировали в Минобороны РФ, очередной рывок врага оказался для него фатальным.
По сообщению российского оборонного ведомства, расчет FPV-дрона российского подразделения ВДВ медко попал в пытавшуюся укрыться в блиндаже украинскую пехоту.
«Оператор заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.
В Минобороны пояснили преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами, отметив удобную ориентацию в пространстве для запускающего БПЛА. С ней в разы удобнее преследовать движущуюся на высокой скорости цель.