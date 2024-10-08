Методические наработки Черноголовской ДШИ популярны у педагогов всей России

Детально об особенности приемов рассказано в большом материале журнала «Территория творческого образования».

Главная особенность методических приемов коллектива ЧДШИ заключается в одновременном применении различных видов искусств, указано в материале. Авторами опубликованной в журнале статьи «Развитие творческих способностей учащихся ДШИ на основе интеграции различных видов искусств (обобщение многолетнего опыта работы Черноголовской детской школы искусств им. Е. П. Макуренковой)» выступили директор ДШИ им. Е.П. Макуренковой, преподаватель фортепиано, заслуженный работник культуры РФ Ольга Сергеевна Агроскина и преподаватель теоретических предметов ДШИ им. Е.П. Макуренковой, заслуженный работник культуры Московской области Ирина Никодимовна Рудольская. Пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области сообщила, что наработки педагогов Черноголовской ДШИ рекомендованы к широкому изучению и применению по всей России.

Воспитание личности ученика средствами искусств стало приоритетным для педагогов учреждения еще в 70-х годах. Директор школы Марина Давыдовна Хидекель поддерживала развитие в данном направлении. Освоенные педагогами передовые методики К. Орфа, 3. Кодая, Б. Бартока, П. Вейса, Г. Шатковского оказывали положительное воздействие на ребят.

«Большую роль в развитии новых методов преподавания сыграла профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, ученица Г. Г. Нейгауза Е.П. Макуренкова, которая многие годы была методистом-консультантом школы. Вот уже 20 лет Черноголовская ДШИ носит ее имя», — отметили в администрации школы искусств.

Преподаватели специального фортепиано О. С. Агроскина и теоретических предметов И. Н. Рудольская переняли и продолжили традицию обучения и воспитания через связь с искусством. Опыт их коллективной работы представлен в дополнительной образовательной программе «Комплексное развитие творческих способностей учащихся ДШИ» (2010 г.). В документе указаны следующие направления: музицирование, импровизация, сочинение, лекции-концерты и музыкальные спектакли.

Ежегодно в ЧДШИ проводят концерты «Играем без нот», на которых ученики демонстрируют свои таланты. Подобную практику применяют с 1990-ых годов. За это время были представлены различные спектакли по мотивам всем известных и любимых сказок, например, С. Маршака, Г.X. Андерсена, Ш. Перро. Многие представления были высоко оценены на престижных площадках Москвы и Подмосковья, а также за пределами России.