Метро уходит под парк: «Фонтанка» показала новую трассу коричневой ветки до Сосновой Поляны

В распоряжении редакции « Фонтанки » оказался альтернативный вариант трассировки Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии метро на участке от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны». Именно этот проект сейчас обсуждают метростроители и чиновники Смольного.

Напомним, первый отрезок новой ветки — перегон «Юго-Западная» — «Путиловская» с пересадкой на станцию «Кировский завод» — открыли в конце 2025 года. Теперь линию планируют продлевать в обе стороны: в центр — от «Путиловской» через «Каретную», «Лиговский проспект-2» и «Суворовскую» на правый берег Невы к «Полюстровскому проспекту» и «Ручьям», и на юго-запад — от «Юго-Западной» к Сосновой Поляне.

По действующему Генплану на юго-западном участке должны были появиться три промежуточные станции: «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Однако в комитете по строительству «Фонтанке» сообщили, что принято решение скорректировать трассировку. В обновленном проекте от станции «Брестская» решено отказаться — вместо нее на линии появится «Красносельская».

Изменения затронут и расположение других станций. «Улица Доблести» получит два выхода: на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова и на перекрестке улицы Доблести и улицы Маршала Захарова. Появление «Красносельской» позволит заложить возможность дальнейшего продления ветки в сторону Стрельны. В комитете отметили, что новый вариант обеспечит пешеходную доступность ближайших кварталов, снизит нагрузку на наземный транспорт и простимулирует развитие жилой и деловой застройки вдоль линии.

Как именно изменится маршрут?

Согласно схеме, оказавшейся в распоряжении редакции, от действующей «Юго-Западной» линию поведут не к планировавшейся ранее «Брестской» (на углу Маршала Казакова и Десантников), а сразу к «Улице Доблести» — тоннелем между Ленинским проспектом и улицей Маршала Казакова. Далее трасса уйдет строго на юг, примерно под Южно-Приморский парк.

Станция «Петергофское шоссе» расположится на углу Петергофского шоссе и улицы Доблести. У нее запланированы два выхода: к северу от Дудергофского канала (недалеко от местного ЗАГСа) и к югу — у районной администрации. Затем линия продолжит движение на юг в створе улицы Партизана Германа, но перед проспектом Ветеранов плавно отвернет к железнодорожной платформе «Сосновая Поляна» — именно там появится конечная станция участка с перспективой создания транспортно-пересадочного узла.

Что касается ответвления на Стрельну — идея, которая существует не один десяток лет, — в новом варианте оно начнется не от «Петергофского шоссе», как предполагал Генплан, а на середине перегона между «Петергофским шоссе» и проспектом Ветеранов. На углу проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого появится станция «Красносельская». Далее линия пойдет на запад в створе проспекта Ветеранов (а не Петергофского шоссе), и на ней также предполагается станция «Солнечный город» — в районе активно застраиваемого жилмассива между улицами Тимофея Федорова и Генерала Кравченко.