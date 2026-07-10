Между «Красной Розой» и «Сити» забегали беспилотники: «Яндекс» начал обкатку роботакси на сотрудниках

«Яндекс» запустил роботакси для сотрудников между офисами в деловых кварталах «Красная Роза» и «Москва-Сити». Как сообщили в пресс-службе компании, сервис позволит дополнительно протестировать технологию перед коммерческим стартом в столице, намеченным до конца 2026 года, передает агенство городских новостей « Москва ».

В штаб-квартире на «Красной Розе» и двух офисах в «Сити» работают более 4,5 тысячи человек, которые регулярно перемещаются между локациями. Раньше они пользовались личными машинами, обычным такси, общественным транспортом или корпоративным микроавтобусом, теперь доступен беспилотный вариант.

Маршрут обслуживают несколько машин, управляемых системой автономного вождения на базе искусственного интеллекта, при этом в салоне находится водитель-испытатель. К концу года компания планирует вывести на улицы города 200 роботакси: половина будет принимать заказы пассажиров через приложение «Яндекс Go», еще половина — собирать данные о дорогах для дальнейшего совершенствования технологии.