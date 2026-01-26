«Между надеждой и реальностью». Почти 50% россиян ждут повышения зарплаты в первой половине 2026 года

Почти половина (48%) трудящихся в России ожидает увеличения своего дохода в первой половине 2026 года. Таковы данные совместного опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», предоставленные РИА Новости .

Большинство рассчитывает на умеренный рост: 15% респондентов прогнозируют прибавку менее 10%, а 18% — в диапазоне 11-25%. Более значительное повышение — от 26% до 50% — ожидают 6% опрошенных. На резкий рост зарплаты свыше 50% надеются 9% участников исследования.

Ключевыми основаниями для ожиданий стали:

-Регулярная ежегодная индексация (31%);

-Достижение высоких рабочих результатов (29%);

-Карьерный рост (15%);

-Конкретные обещания руководства и успех компании-работодателя (по 10%);

Еще 6% респондентов видят залог повышения в выстраивании конструктивного диалога с начальством.

Ранее эксперт Агаева сообщила о том, что темпы роста зарплат в России снизятся до 10%.