Между Подмосковьем и Владимирской областью появится граница, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области. Представители ведомства приняли участие в выездном расширенном совещании по данному вопросу. Оно прошло во Владимире.

Сейчас граница между регионами не определена. Вопрос ее установления уже не раз обсуждался, и по итогам совещания был принят ряд решений.

Так, было принято решение об устранении ранее располагавшихся в Подмосковье анклавов. Также Подмосковье сохранит свои ООПТ и включит в свои границы территории, обеспечивающие подъезд к некоторым СНТ Павловского Посада.