Международная акция «Быть здоровым — это модно» состоялась в Красногорске

Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» организовал яркий фестиваль «Быть здоровым — это модно», который состоялся в субботу, 22 февраля, на придворцовой площади ДК «Подмосковье» в Красногорске.

Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и Году 80-летия Великой Победы. Благодаря организованному телемосту вместе объединились более 10 тыс. человек из 50 регионов России и 10 стран, в числе которых Испания, Палестина, Нигерия, Замбия, Аргентина, Шри-Ланка, Чили и Южная Осетия.

На площади функционировали интерактивные зоны, которые мотивировали гостей мероприятия на здоровый образ жизни. Они начали работу с самого утра. Заслуженный артист и депутат ГД Денис Майданов приветствовал гостей исполнением песни «Флаг моего государства».

Не менее ярким стало завершение фестиваля — массовое обливание водой на площадках, расположенных по территории всей России и за ее границами. В акции приняли участие 220 красногорцев и тысячи приверженцев здорового образа жизни из разных уголков мира.