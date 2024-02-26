Международная акция «Быть здоровым — это модно» в Красногорске собрала свыше пяти тысяч участников

Жители из 38 регионов России, а также из Нигерии, Замбии и Южной Осетии стали участниками фестиваля, который организовал спортивно-патриотический клуб «Ярополк».

Мероприятие прошло при поддержке администрации городского округа Красногорск, правительства Московской области и областного министерства спорта в субботу, 24 февраля. День был насыщенным: участники получили теоретические знания о важности здорового образа жизни, затем продемонстрировали свои спортивные возможности и приняли участие в массовом обливании водой.

Утром начали работу различные интерактивные зоны, посетить которые мог каждый. Цель фестиваля — пропаганда здорового образа жизни.

После 22 команды приняли участие в борьбе за 200 тысяч рублей. Игроки из разных регионов РФ продемонстрировали свои умения в турнире по кросс-фиту. Лучшими оказались три команды: «Булочная №1», «Хромые курильщики» и «19.05». Им и достался призовой фонд.

Житель Красногорска был поощрен 10 тысячами рублей. 21-летний Степан Сидоров показал лучший результат по подтягиваниям.

Замглавы округа Наталья Тимошина обратилась с приветственным словом к присутствующим. Она, как представитель интересов главы округа Дмитрия Волкова, пожелала всем хорошего настроения.

В завершении мероприятия состоялось массовое обливание водой, в котором приняло участие свыше 2,5 тысяч человек из разных регионов страны и за ее пределами. Акцию также поддержали 160 жителей Красногорска.