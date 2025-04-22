Международная медиаэкспедиция на раритетных автомобилях пройдет в Подмосковье

Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» стартует в апреле. В этом году ее маршрут будет пролегать по городам-героям Советского Союза, городам воинской славы и трудовой доблести, а также на территории Монголии у мест сражений советских солдат.

Первый этап медиаэкспедиции пройдет с 26 апреля по 18 мая. Старт состоится в Мурманске. Маршрут пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Волоколамск, Тулу, Смоленск, Минск, Брест, Донецк, Луганск, Севастополь, Керчь, Новороссийск. Финиш состоится в Волгограде. Всего планируется проехать более 9 тыс. км. Второй этап медиаэкспедиции состоится с 15 августа по 5 сентября.

В состав автоколонны войдет от трех до пяти раритетных автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Участниками медиаэкспедиции станут около 25 человек. Это специалисты Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ветераны боевых действий СВО, общественники, добровольцы, фотографы, видеографы, smm-специалисты, медиаволонтеры, члены молодежных общественных объединений, представители военно-патриотических организаций, диаспор, группа технического сопровождения.

В каждом городе остановки медиаэкспедиции будут проходить посещения братских захоронений и возложения цветов к мемориальным комплексам, встречи с ветеранами, восстановление и благоустройство захоронений и памятников.