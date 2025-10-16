Международная выставка парфюмерно-косметической продукции InterCHARM открылась в Москве

Международная выставка парфюмерно-косметической продукции InterCHARM начала работу в Москве. В мероприятии принимают участие свыше 1,6 тыс. компаний из 20 стран.

Помимо выставки продукции проводятся различные мейкап-сессии и конференции, в рамках которых ведущие эксперты отрасли обсуждают будущее рынка.

В числе участников — российско-китайский бренд Farres, который недавно представил три линейки продукции, рассчитанные на пользователей всех возрастов.

«Наша миссия — очень высокое качество по доступным ценам. Наша косметика предназначена для всех: от девочек-подростков до пожилых женщин», — рассказал руководитель отдела продаж Вячеслав Поляков.

