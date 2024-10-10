Международную конференцию к 130-летию Бориса Пильняка проведут в коломенской библиотеке

Международную научную конференцию «Творческое наследие Бориса Пильняка в XXI веке» проведут в библиотеке имени И. И. Лажечникова г.о. Коломна. Событие приурочат к 130-летию со дня рождения талантливого писателя.

Мероприятие в библиотеке на ул. Октябрьской Революции, 182, пройдет в несколько дней: с 10 по 12 октября включительно. Самым насыщенным на события станет финальный день.

Так, участников 12 октября ждет пленарное заседание и торжественное открытие познавательной выставки «Борис Пильняк в Коломенском крае». Также проведут презентацию путеводителя, разработанного коллективом коломенской библиотеки. Материал получил романтичное название «Ароматы Посада. Путешествие по коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком».

Отметим, организаторами научной конференции выступают администрация Городского округа Коломна, институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук, литературный институт им. А. М. Горького, а также государственный социально-гуманитарный университет.

Борис Пильняк – русский и советский писатель, прозаик. Родился и вырос в Можайске Московской области. В 1915 поселился в Коломне, где также прошел его творческий путь.