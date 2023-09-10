Международные наблюдатели посетили один из избирательных участков в Донецке

Наблюдатели из Китая, Сербии и Португалии побывали на избирательном участке в Донецке. Об этом сообщает 360 .

Отмечается, что международные эксперты неожиданно прибыли из-за рубежа, чтобы оценить ситуацию на выборах. У команды избирательной комиссии остались только положительные эмоции — наблюдатели осмотрели участок, пообщались с избирателями, проследили за процедурой законности голосования.

«Они все владели русским языком, они учили его, поэтому было очень приятно, что даже не потребовался переводчик», — поделилась председатель УИК Мария Хомченко.

Она подчеркнула, что иностранные эксперты остались очень довольны. По их оценке, процесс выборов соответствует международному праву. Наблюдатели также признались, что считают жителей ДНР героями.