Международный аэропорт «Сухум» откроется в Абхазии через два года
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
По словам министра туризма Республики Абхазия Теймураза Хишбы, международный аэропорт «Сухум» имени первого руководителя республики Владислава Ардзинбы запланировано открыть в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что расположенный почти в 20 км от столицы аэропорт был открыт в 60-е годы прошлого века. В 90-е годы из-за войны он перестал принимать самолеты.
Добавляется, что ранее власти Абхазии планировали возобновить посадку лайнеров к началу следующего года.
Хишба подчеркнул, что благодаря открытию аэропорта география туризма в стране расширится.