Международный День матери отмечают в Павловском Посаде сразу несколькими концертами

Учреждения культуры Павлово-Посадского городского округа подготовили праздничные мероприятия посвященные Дню матери. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, сегодня в Доме культуры города Электрогорск состоится концерт Московской областной филармонии в исполнении струнного Квартета им. А.А. Алябьева и солистки Людмилы Боталовой.

Также праздничный концерт «Букет для мамы» пройдет в ДК «Филимоновский». При этом в Доме культуры «Октябрь» тоже организован концерт для прекрасных жительниц муниципалитета.

В деревне Евсеево, расположенной на территории Павлово-Посадского городского округа, в 16 часа вечера проведут концерт «Моя милая мама». Примечательно, что вход на все мероприятия абсолютно бесплатный.