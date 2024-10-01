Международный день пожилых людей отпраздновали в ГДК «Созвездие» Наро-Фоминска

Один из самых теплых и осенних праздников состоялся в Наро-Фоминске. Приятные и душевные слова прозвучали со сцены ГДК «Созвездие» для главных гостей мероприятия — пожилых людей. Для них организовали концертную программу с участием местных творческих коллективов.

Пожилые жители, которые своей активностью и трудолюбием внесли весомый вклад в развитие округа, принимали поздравления в виде концерта от коллективов ДК. Теплые пожелания сказал глава округа Роман Шамнэ. Он поблагодарил гостей за проявленную активность и опыт, который служит надежной опорой детям, внукам и правнукам.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

«На протяжении всего жизненного пути вы принимали активное участие в развитии нашего родного округа, его хозяйственной, общественной и культурной жизни. Я искренне поздравляю всех дорогих сердцу пожилых людей, благодарю их за честный многолетний труд, мудрость, терпение, любовь к родным и близким, умение поддержать в трудную минуту. Пусть ваши дни будут светлыми, добрыми, счастливыми и благополучными! Пусть на долгие годы сохранятся бодрость и здоровье, в душе царит покой, а в сердце – молодость! С праздником вас, дорогие!», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

Гости творческого мероприятия получили множество положительных эмоций от события, организованного в их честь.