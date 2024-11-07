Международный фестиваль робототехники пройдет в Долгопрудном

Масштабный праздник инноваций и технологического творчества «RoboScience Hackathon 2024» пройдет в г.о. Долгопрудный в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Здесь, с 15 по 17 ноября, соберутся студенты и школьники со всей России и других стран, чтобы показать свои знания и помочь развитию научно-технического творчества.

«RoboScience Hackathon 2024» поможет участникам обменяться опытом, узнать больше о передовых технологиях, робототехнике, программировании, развитии научной и технической сферах, а также позволит побороться за ценные призы. Для школьников и студентов это огромный опыт, который поможет вдохновиться на новые достижения в области. Участникам предстоит показать свои знания и решить сложные задачи на соревнованиях в рамках «Hackathon challenges», «FIRA Leagues» и «Demonstration Leagues».

Самое приятное, что участие в масштабном мероприятии бесплатное. Требуется лишь предварительная регистрация по ссылке. Заявку нужно подать до 14 ноября.

Отметим, что на мероприятии действует возрастное ограничение 12+.