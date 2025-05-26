Международный фестиваль: в Озерах сварили 170 литров супа из спаржи

В городе Озеры на международном гастрономическом фестивале был приготовлен впечатляющий объем — 170 литров супа из спаржи.

Уникальный кулинарный опыт был доступен всем желающим, которые могли попробовать изысканное блюдо совершенно бесплатно. Кроме того, опытные повара охотно раскрывали секреты приготовления этого замечательного супа. Мероприятие, как и прежде, проходило в живописном парке «Сосновый бор» и стало частью масштабного проекта губернатора Андрея Воробьева под названием «Лето в Подмосковье».

Спаржу справедливо считают не просто ценным источником витаминов, но и изысканным ингредиентом, завоевавшим популярность благодаря своей универсальности и неповторимому вкусу. Ее добавляют в самые разнообразные кулинарные творения — от привычных гарниров до неожиданных сладких десертов.

Фестиваль привлек множество гурманов и тех, кто стремится узнать новые рецепты. Главными организаторами выступили местные производители, в частности фермерское хозяйство «Эколомна», возглавляемое Виктором Рымовым и Николя Буассе, при поддержке Международного альянса профессиональных кулинаров и районной администрации.

Посетителей ждала насыщенная программа: дегустация свежеприготовленных блюд, обучающие мастер-классы от ведущих шеф-поваров и ярмарка фермерских продуктов.