Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге

Юбилейный XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова пройдет с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге при поддержке Федерального собрания РФ и Государственной комиссии по развитию Арктики. Организатор — МОО «Ассоциация полярников».

Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет представителей органов власти, делового сообщества, научно-образовательных и некоммерческих организаций, СМИ для участия в определении ключевых направлений социально-экономического развития Арктической зоны РФ и формирования решений по актуальным вопросам.

В мероприятии примут участие более 2 тыс. человек из России и иностранных государств. Форум пройдет под девизом «Арктика в действии». Деловая программа ориентирована на содействие реализации национальных целей в АЗРФ.

На выставочной экспозиции будут представлены проекты регионов и разработки предприятий, направленные на реализацию экономического потенциала и повышение качества жизни населения.

Молодежной площадкой станет просветительский, профориентационный проект «Встреча поколений», реализуемый Международным гуманитарно-просветительским центром «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников».

Одним из результатов работы форума станет резолюция с инициативами участников, которая будет направлена в федеральные органы власти.