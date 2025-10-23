Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в декабре

В период со 2 по 5 декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с вручением Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «#МЫВМЕСТЕ».

#МЫВМЕСТЕ — ключевой форум в сфере добровольчества и общественной деятельности, который в 2025 году отмечает пятилетие и посвящен Году защитника Отечества.

Форум объединит добровольцев, НКО и партнеров, чтобы показать, как гражданские инициативы стали опорой страны, обсудить новые формы поддержки участников специальной военной операции и их семей, укрепить единство и сохранить память о подвиге защитников.

Форум объединит более 10 тыс. участников со всей России и более чем из 40 стран мира, включая лидеров добровольческих организаций из стран СНГ, БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. В их числе: добровольцы, военнослужащие, участники программы гуманитарных миссий, представители патриотических объединений, в том числе из приграничных областей, лауреаты премии, представители Движения Первых, некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти и медиа.

Регистрация на форум проходит на платформе Добро.рф для всех участников до 20 ноября 2025 года, для участников делегаций субъектов РФ — до 25 октября 2025 года.