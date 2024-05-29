Международный кинофестиваль в Сочи соберет десятки фильмов из РФ и других стран

Международный фестиваль «КиноБраво» состоится в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Организатором культурно-развлекательного и делового события стали «Русская медиагруппа» и кинокомпания и «Русский Север».

Гости соберутся в Летнем театре города Сочи, где оценят представленные иностранные и российские картины. Фестиваль направлен на показ зрительского кино, которое лучше всего будет представлять культуру страны-создателя или региона.

Так, среди участников фильмы 2023-2024 гг. из Эфиопии, Казахстана, Индии, ОАЭ, Турции, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Сербии, Ирана, Узбекистана и других государств. Самое приятное, что показы проведут бесплатно.

«О нашем фестивале будут вспоминать как о невероятно ярком событии и будут ждать следующего года – это наша главная цель. Этот год объявлен Президентом России «Годом семьи». В рамках «КиноБраво» мы прилагаем много усилий, чтобы семьи с детьми получили незабываемые впечатления от активностей, сопровождающих основную программу кинофестиваля», – заявил продюсер «КиноБраво» Юрий Киселев.

Творцы сами представят свои работы на фестивале. Вместе с этим будет проведена и бизнес-программа, которую смогут посетить и профессионалы, и начинающие.

Недавно в отеле Four Seasons Moscow состоялась презентация «КиноБраво», которую посетили российские звезды. Председателем жюри станет экс-директор Венецианского кинофестиваля Марко Мюллер.