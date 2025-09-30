Международный Кубок Дружбы по самолетному спорту завершился в Серпухове

На территории аэродрома «Дракино» в городском округе Серпухов завершился недельный Международный Кубок Дружбы по самолетному спорту. Участниками стали 23 опытных пилота.

В мероприятии приняли участие четыре спортсмена из Республики Беларусь. Представители Могилевского Аэроклуба ДОСААФ показали высокий уровень мастерства. Участие специалистов из других стран подчеркивает международный статус соревнований.



Пилоты демонстрировали свое мастерство в разных программах: ПСВП неограниченный, с ограничениями, Як-52 и промежуточный, а также соревнования по многоборью. Специалисты демонстрировали разные классы и дисциплины высшего пилотажа, что позволило демонстрировать свои умения как опытным профессионалам, так и восходящим звездам. Каждый участник проявил себя в полной мере.



Зрители Кубка Дружбы на протяжении недели могли наблюдать за напряженной борьбой участников и захватывающими полетами. Однако конкуренция ощущалась исключительно в небе. В рамках фестиваля спортсмены укрепили дружеские связи. В итоге мероприятие стало настоящим праздником и зрелищным событием.