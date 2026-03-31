Международный мотомарш «Дороги Победы — Кавказ кузница героев 2026» стартует в апреле

Одиннадцатый международный мотомарш «Дороги Победы — Кавказ кузница героев 2026» стартует 25 апреля в Москве. Он завершится 9 мая в Пятигорске, сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы. Его организует отделение «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные Волки» при поддержке: МИД РФ, Российского военно-исторического общества и Российского общества «Знание».

Мотоциклисты провезут флаги Победы и портреты Героев Великой Отечественной войны. Также они возложат цветы к мемориалам, поздравят ветеранов, проведут «Уроки мужества» и посадят деревья в рамках акции «Русский лес».

Общая протяженность маршрута составит 8 тыс. км. К маршу присоединятся мотоциклисты из России, Белоруссии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Словении, Польши, Черногории и Болгарии. Желающие принять участие в мероприятии могут отравить заявку на почту dorogipobedy@bk.ru.

Первый этап маршрута будет пролегать через Братиславу, Прагу, Берлин, Москву, Жуков, Серпухов, Тамбов, Сталинград, Астрахань, Каспийск, Махачкалу, Дербент, Избербаш, Гуниб, Озеро Кезеной-Ам, Грозный, Беслан, Владикавказ, Южную Осетию, Нальчик, Терскол, Орджоникидзевский, Минеральные Воды, Ессентуки, Лермонтов, Железноводск, Пятигорск. В рамках второго этапа участники проедут через Анапу, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Динскую, Новопокровскую и Кореновск.