Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена» пройдет в России в честь годовщины Победы

Второй Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена» пройдет в России к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил организационный комитет Международной патриотической акции «Улицы в лицах».

Мероприятие пройдет под специально написанную для него композицию — «Памятный вальс», созданную певицей и композитором Еленой Максимовой. Голосами танцевального флешмоба выступят сама Елена Максимова и лауреат международных конкурсов Харитон Руденко в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ полковника Сергея Дурыгина, а также Большого детского хора имени В.С. Попова под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Кислякова.

Ожидается, что во флешмобе примут участие несколько сотен тысяч человек, в том числе курсанты учебных заведений, действующие сотрудники органов государственной власти, военнослужащие, ветераны боевых действий и граждане с активной гражданской позицией.

В рамках Международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» на протяжении всего 2026 года в городах Подмосковья также будут проходить концерты «Мой герой — моя память». Центральным событием фестиваля станет гала-концерт.