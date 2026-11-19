Международная акция «Тест по истории. Народы России во благо Отечества» состоится 4 декабря 2026 года в преддверии Дня героев Отечества. Проверить свои знания жители смогут как на офлайн-площадках, так и дистанционно, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО).

В этом году тестирование посвятили теме Года единства народов России. Присоединиться к акции 4 декабря сможет любой желающий в онлайн-формате или на очных площадках в населенных пунктах страны.

Зарегистрировать площадку для проведения теста организаторы могут заранее на портале История.РФ — все необходимые материалы появятся в личном кабинете после регистрации.

Акцию организует Российское военно-историческое общество совместно с молодежными парламентами при законодательных органах власти всех регионов России. За 10 лет существования проекта в тестировании приняли участие почти 50 млн человек в России и за рубежом.