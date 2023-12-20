Второй межрегиональный форум инвалидов-колясочников состоялся в Подмосковье

В подмосковном Красногорске состоялся второй межрегиональный форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях». Участие в мероприятии в очном формате приняли порядка пятидесяти инвалидов-колясочников. Еще шесть регионов подключились дистанционно.

Форум организовала Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Фонда президентских грантов и министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Участники форума рассказали о достижениях и лучших практиках, которые внедрены в их регионах, а также обсудили вопросы доступности общественного транспорта, автовокзалов, остановок, железнодорожных станций и платформ для колясочников. Кроме того, в ходе дискуссии были затронуты темы социального такси, каршеринга с ручным управлением, адаптивной одежды и необходимости расширения перечня технических средств реабилитации. Особое внимание уделили мерам поддержки участников спецоперации, передвигающихся на колясках, и их семей.

Как подчеркнула глава министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, форум проводится уже второй год подряд. Важно, чтобы такое мероприятие стало доброй традицией, поскольку на нем можно подвести итоги года, поделиться результатами и обсудить важные вопросы. Отдельную благодарность министр выразила председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову.

«И огромная благодарность за те мероприятия, которые прошли, в том числе в этом году — большой фестиваль, пробег, за вашу инициативу в Пушкино с храмом, с его доступностью, за помощь бойцам СВО. Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, в свою очередь, подчеркнула, что форум является прекрасной площадкой для того, чтобы обсудить проблемы, а также обратиться к госорганами и депутатам, в силах которых реализация различных проектов, напрямую касающихся жителей.

Председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров поблагодарил региональные министерства за многолетнюю поддержку и помощь в проведении мероприятий для инвалидов-колясочников.

«Это министерство информационных и социальных коммуникаций (Московской области. — прим. ред.), которое нас постоянно поддерживает, в том числе в вопросах выделения грантов, и министерство социального развития (Подмосковья. — прим. ред.), без которого «Колесницы» просто бы не было», — сказал он.

В рамках форума также прошла выставка реабилитационного оборудования и вспомогательных средств передвижения для маломобильных граждан. Свои разработки представил в том числе подмосковный центр «Ясенки».

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

По результатам форума будет подготовлена итоговая резолюция для правительства России и глав регионов с предложениями по улучшению качества жизни инвалидов-колясочников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей бойцов СВО в регионе.