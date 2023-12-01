Межрегиональный семинар для организаторов детского отдыха пройдет на территории Сириус в феврале

Двадцать восьмой Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха «Детский отдых — пространство воспитания и развития ребенка» пройдет 12-17 февраля на Федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.

Семинар проходит ежегодно с 1997 года. Его участники получают не только серьезное обучение, но и возможность обмена опытом внешкольной работы между представителями регионов РФ.

Цель семинара — определение эффективных путей развития содержательного отдыха на базе детских оздоровительных лагерей и площадок дневного пребывания.

Лекторы и выступающие на семинаре поднимают и рассматривают вопросы патриотического и трудового воспитания, современные тенденции и практики, вопросы обеспечения психологической безопасности и нормативно-правовые акты, инновационные модели организации системы отдыха, оздоровления и занятости детей во внеурочное время.

Участники семинара: представители министерств, департаментов, комитетов и управлений образования, молодежной, семейной политики, социальной защиты, центров занятости, студенческих педагогических отрядов, управлений здравоохранения, туризма и спорта, сотрудники детских оздоровительных лагерей, центров детского и юношеского творчества, площадок дневного пребывания, педагоги, психологи, методисты, руководители пансионатов, домов отдыха и санаториев.

В рамках семинара состоятся лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры, обмен опытом, дискуссии, круглые столы.

Для участников семинара будут организованы экскурсии: обзорная экскурсия по научным и творческим лабораториям Парка науки и искусства «Сириус» и экскурсионная программа «Добро пожаловать в южную столицу!».