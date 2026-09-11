Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха пройдет в феврале

С 16 по 20 февраля 2027 года в Краснодарском крае, на Федеральной территории «Сириус» состоится XXXI Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха «Детский отдых — пространство воспитания и развития ребенка».

Семинар проходит ежегодно с 1997 года и собирает слушателей со всех уголков России. Организаторы семинара — Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы».

Цель семинара — создание коллективно-творческой среды для повышения профессионального уровня и определение эффективных путей развития содержательного отдыха на базе детских оздоровительных лагерей и площадок дневного пребывания.

Лекторы и выступающие на семинаре поднимают и рассматривают вопросы патриотического и трудового воспитания, современные тенденции и практики, вопросы обеспечения психологической безопасности и нормативно-правовые акты, инновационные модели организации системы отдыха, оздоровления и занятости детей во внеурочное время.

В рамках семинара состоятся лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры, обмен опытом, дискуссии, круглые столы. Участники семинара получат не только серьезное обучение, но и возможность обмена опытом внешкольной работы между представителями регионов РФ.

В рамках семинара состоится образовательная экскурсия по научным и творческим лабораториям Парка науки и искусства «Сириус» и знакомство с Сочи. Участникам будут вручены свидетельства о пройденном курсе.