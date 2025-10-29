Межзвездная комета 3I/ATLAS: когда и как ее увидеть из Подмосковья

Астроном Московского планетария Людмила Кошман рассказала, когда и как можно будет наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS из Москвы. По ее словам, объект светит очень слабо и доступен для наблюдений исключительно в телескоп, сообщает РИА Новости .

Ключевое событие произойдет 29 октября 2025 года: комета пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты (около 203,5 млн км, что составляет 1,36 расстояния от Земли до Солнца). В октябре комета находилась слишком близко к Солнцу и была невидима.

Когда и как наблюдать

После 30 октября и вплоть до 17 ноября комету можно будет увидеть на утреннем небе:

время наблюдений: с 5 до 7 часов;

направление: низко над юго‑восточным горизонтом (до восхода Солнца);

инструмент: телескоп с диаметром объектива от 25 см.

Блеск кометы составляет около +14,7 звездной величины — это делает ее невидимой для невооруженного глаза. Даже в телескоп отыскать объект будет непросто из‑за восходящих солнечных лучей.

Маршрут кометы на небе

В течение ноября 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Дева. Особенно примечательный период — с 30 октября по 5 ноября: в это время комета пролетит вблизи:

звезды Спика (альфа Девы);

яркой Венеры.

