МФЦ Москвы и Подмосковья начали сотрудничество в сфере оказания услуг гражданам

Центры «Мои документы» Москвы и Подмосковья запускают совместный проект. Теперь столичные и областные МФЦ будут сотрудничать в сфере оказания гражданам электронных госуслуг.

Так, в подмосковных МФЦ можно получить помощь в оформлении услуг на столичном портале, а специалисты московских многофункциональных центров, в свою очередь, помогут подавать заявление на регпортале Подмосковья, объяснила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова, слова которой приводит пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что в подмосковных МФЦ оборудовано свыше 870 рабочих мест в цифровых зонах. Теперь на гостевых компьютерах будет открыт доступ и к порталу mos.ru.

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