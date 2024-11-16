МГЕР — 19 лет. Год под знаком добровольца

В честь годовщины организации подмосковные молодогвардейцы подводят итоги своей деятельности за прошедший год.

Сегодня ВОО «Молодая Гвардия Единой России» — одна из самых многочисленных молодежных организаций. Ее отделения представлены в большинстве регионов нашей страны, а Московское областное насчитывает 10,4 тыс. активистов. Это люди, которые готовы прийти на помощь в самые трудные моменты, и 2024 год — не стал исключением. Для тысяч людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий, теракта или аварии, они стали тем самым лучом надежды, который освещает путь.

16 ноября организации исполняется 19 лет со дня основания, а это повод подвести итоги последнего года и рассказать о главных проектах подмосковного МГЕР.

«Этот год выдался очень непростым, он перевернул у меня в голове значение и смысл слова «доброволец». Специальная военная операция, авария в Климовске, теракт в Крокусе, пожар во Фрязино, события Курска, прилет БПЛА в Раменском: каждый раз спустя несколько часов молодогвардейцы уже были рядом с пострадавшими, готовые оказать любую помощь. Они видели слезы, крики, видели пострадавших. Держали людей за руку, привозили продукты, разбирали завалы, дежурили сутками, дарили улыбку, сдерживая эмоции. Доброволец сегодня готов отказаться от уюта, сна, пожертвовать своим комфортом — моральным и физическим — и оказаться там, где нужен больше всего. Сегодня это десятки тысяч ребят, которые бескорыстно подставляют плечо в самые темные дни, порой рискуя жизнью», - отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Добровольцы на передовой

Одним из основных направлений деятельности «Молодой Гвардии Единой России» остается добровольчество. Активисты всегда поддерживали тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. В последний год главными адресатами помощи стали жители новых территорий, Курска, а также военнослужащие и их семьи.

В Подмосковье продолжается волонтерская миссия МГЕР, которая стартовала в марте 2022 года. Активисты на постоянной основе отправляются в Донбасс, Херсон и Запорожье в составе добровольческих отрядов.

Волонтерские штабы открыты в Мариуполе, Донецке, Луганске, Северодонецке, Лисичанске, Скадовске, Железном порту, Энергодаре. К настоящему моменту через них прошли 179 ребят. На новых территориях волонтеры занимались формированием и выдачей гуманитарного груза, помогали с эвакуацией и разбором завалов, оказывали адресную помощь. Добровольцы с медицинским образованием трудились в Калининском военном госпитале в Донецке и Луганском военном госпитале.

Как только мирная жизнь начала налаживаться, активисты занимались восстановлением инфраструктуры и проводили мероприятия для детей. Как рассказывали сами добровольцы, за проведенное там время они успели понять, насколько важна их работа для местных жителей, ведь она дарит им надежду на то, что все вернется на круги своя.

Большая работа продолжалась и в муниципалитетах, где молодогвардейцы собирали и формировали гуманитарные грузы как для мирных жителей, так и для бойцов СВО, которые на передовой сражаются за мирное небо. Для этого в городах были организованы специальные мастерские, где активисты вместе с жителями создавали маскировочные сети, окопные свечи, спасательные браслеты и сухие души. В зону спецоперации было направлено более 100 тонн груза, в составе которого дроны, средства радиозащиты, средства личной защиты, медикаменты. Также с начала СВО было совершено порядка 100 выездов.

Среди молодогвардейцев есть и те, кто помогает военнослужащим не только необходимыми вещами, но и сами отправляются в качестве бойцов. Так, шестеро добровольцев сейчас служат в рядах ГРОМ «Каскад», ежедневно внося свой вклад в приближение Победы.

Значительное внимание уделяется и семьям военнослужащих. Молодогвардейцы регулярно помогают пожилым родителям бойцов, их женам и детям с бытовыми вопросами, устройством в школы и секции, юридическими сложностями и многим другим.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Враг на нашей земле

После вторжения украинских войск на территорию России, помощь потребовалась и жителям Курска.

С первых дней на территории региона молодогвардейцами был открыт штаб для помощи местным жителям, через который прошел 21 подмосковный активист. Добровольцы раздавали гуманитарный груз, помогали с эвакуацией, работали в пунктах временного размещения.

Московская область вошла в число регионов, которые приняли у себя эвакуированных курян. Молодогвардейцы принимали активное участие во встрече автобусов из Курска и помогали беженцам в пунктах временного размещения. В настоявший момент молодые педагоги и опытные вожатые из числа «Молодой Гвардии» работают в ПВР, который расположен на базе детского лагеря «Звонкие голоса» в Клину. Порядка 50 активистов выступили в качестве воспитателей для детей, организовывали досуг, помогали с учебой и бытовыми вопросами.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Когда приходит беда

2024 год отметился чередой трагических событий, когда мгновенная помощь пострадавшим решала все.

22 марта около 20:00 по московскому времени в «Крокус Сити Холле»произошел теракт. В результате массовой стрельбы и взрывов погибли не менее 145 человек и более 500 получили ранения. Молодогвардейцы оказались на месте происшествия одними из первых, предоставив пострадавшим воду и необходимые вещи. На следующий день начался сбор донорской крови. С самого утра активисты дежурили на станции переливания: сдавали кровь сами, организовали дополнительные места регистратуры, распределяли потоки посетителей, раздавали брошюры с информацией. Всего в работе волонтерского штаба в те дни приняло участие 90 молодогвардейцев.

В начале года помощь потребовалась и жителям подмосковного Климовска, где случилась коммунальная авария, из-за которой люди остались в морозы без тепла. Активисты МГЕР дежурили на«горячей линии», помогая принимать заявки по вопросам отопления, электричества, доставки пледов и обогревателей. Ребята также посещали жителей и привозили вещи, необходимые для того, чтобы согреться.

В июне в городе Фрязино в бывшем здании НИИ «Платан» произошел пожар из-за дугового пробоя в электросети. И снова молодогвардейцы пришли на помощь пострадавшим. Активисты дежурили на месте, раздавали воду и еду пожарным, медикам и спасателям.

10 сентября жители Раменского столкнулись с последствиями атаки беспилотника по жилым домам. Представители МГЕР организовали на территории округа пункт временного размещения для пострадавших жителей, где активисты помогали с бытовыми вопросами, раздавали еду и воду и оказывали другую волонтерскую помощь.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Менять мир к лучшему

«Молодая Гвардия Единой России» вносит огромный вклад не только в добровольческое движение, но и может влиять на будущее страны.

За последние годы организация стала школой для множества молодых людей, которые хотят принимать активное участие в общественной и политической жизни. МГЕР остается кадровым резервом партии «Единая Россия», органов государственной власти и местного самоуправления в Подмосковье.

Так, в 2024 году депутатами советов депутатов городских округов Подмосковья избрано 37 молодых людей в возрасте до 35 лет.

«Молодая Гвардия Единой России» приняла и активное участие в проведении президентских выборов. 295 молодогвардейцев Подмосковья впервые отдали свой голос. Кроме того, 231 человек работали в качестве наблюдателей, 59 активистов - в качестве членов и председателей избирательной комиссии. Всего на территориях УИК было организовано порядка сорока мероприятий.

За организацию активного участия молодежи и достижение высоких показателей в рамках избирательной кампании Президента Российской Федерации в 2024 году активисты получили награды.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Реализация своих идей

Вступление в ряды «Молодой Гвардии» — это не только возможность заниматься волонтерством и быть в центре событий. Организация стала площадкой для реализации своих проектов.

Активная молодежь, у которой есть свои идеи, может претворить их в жизнь с помощью проектного офиса, который работает на основе регионального отделения МГЕР. Он не только помогает ребятам оформить идею в проект, но даже найти для него финансирование.

В 2024 году несколько представителей «Молодой Гвардии Единой России» победили в грантовом конкурсе, который прошел в рамках октябрьского молодежного слета «ПоколениеZ».

Екатерина Новикова получила финансирование проекта «Другой университет» в размере 983 000 рублей. Школа лидерского актива помогает молодежи прокачать навыки работы в команде и превратить свои идеи в проекты, которые будут воплощены в жизнь.

Екатерина Аношина получила средства на реализацию проекта «Питайся знаниями 2.0» в размере 354 000 рублей. Анастасия Конищева — 600 000 рублей для реализации «Региональной Медиашколы «МУЗА».

Юрий Кузнецов получил средства для организации сезона турниров по мини-футболу среди дворовых команд Богородского городского округа Московской области «Молодежка».

Деятельность «Молодой Гвардии Единой России» остается масштабной и разнообразной. Она включает в себя добровольчество, заботу о культуре, исторической памяти и планете, дает возможность активной молодежи воплотить свои мечты и амбиции в жизнь. Семья молодогвардейцев объединяет ребят с разными интересами, однако каждый из них верит в то, что доброта, сострадание, самоотверженность и любовь к своему делу способны сделать лучше не только Подмосковье, но и весь окружающей мир.