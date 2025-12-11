МГУ в осаде: в главном университете страны зафиксировали вспышку кори

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова зафиксирован случай заболевания корью. Информация о вспышке была распространена через телеграм-канал «Осторожно, Москва», пишет Царьград.

Заболевшим является студент Высшей школы государственного аудита МГУ. Данное учебное подразделение располагается в четвертом корпусе университетского комплекса на Ленинских горах.

В связи с подтверждением диагноза, администрация МГУ приняла решение о введении карантинных мероприятий в указанном здании. Доступ в корпус временно ограничен. Точные сроки действия карантина и подробный план противоэпидемических действий официально не объявлены.

Данный инцидент происходит на фоне сообщений из Подмосковья о росте заболеваемости гриппом, известным как «гонконгский».