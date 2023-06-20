МИД Белорусси: Попытка сменить власть будет плачевной для организаторов

МИД Белоруссии предупредило о печальных последствиях для исполнителей и организаторов госпереворота в стране. Подробности рассказало РИА Новости .

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз прокомментировал информацию о планировании государственного переворота, распространившуюся в СМИ. Как отметил политик, тренировки боевиков, готовящихся к перевороту в стране, не являются секретом для властей. Белоруссия неоднократно обращала внимание польских властей на происходящее, но те лишь отмахивались и давали нелепые объяснения.

Белоруссия посчитала такие действия преступными, представитель МИД подчеркнул, что при попытке реализовать криминальные планы против государственного строя, исполнителей и организаторов ждут серьезные последствия.