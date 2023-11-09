МИД: Эвакуации из сектора Газа ждут около 300 российских детей

Неделю назад посол России в Израиле сообщали, что в списках на эвакуацию из сектора Газа сейчас находятся 600 россиян. По словам Марии Захаровой, среди них 300 несовершеннолетних граждан России. Дети уже месяц живут в блокаде.

Также Захарова подчеркнула, что власти России поражены заявлением Израиля о времени, которое потребуется на согласование эвакуации. По словам израильского посла, на это может уйти две недели. Некоторые российские эксперты уже предположили, что Израиль намеренно наказывает таким образом Россию и визит делегации ХАМАС в Москву и отношение российских властей к конфликту на Ближнем Востоке.