МИД Финляндии призвала изолировать Россию от международного сообщества

Ряд оскорбительных высказываний в сторону России новый министр Элина Валтонен допустила при общении со шведским коллегой. На встрече она призвала изолировать Россию от международного сообщества, а также потребовала от Кремля ответить за «преступления» на Украине и причиненный стране вред. Министр считает, что НАТО должна дать сигнал о первостепенном значении поддержки Украины, сама она обещала продолжить оказывать помощь со стороны своей страны.

Отметим, что Хельсинки все агрессивнее настроены к России. В начале июня страна сообщила о выдворении девяти российских послов. Сейчас МИД России готовит ответные санкции.