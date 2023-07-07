МИД Франции заявило о том, что Еврокомиссия не должна комментировать работу местных полицейских

Как сообщает RT , сейчас в республике продолжаются разгоны беспорядков. Иногда французские стражи порядка позволяют себе больше, чем от них требуется.

Лоранс Бун, являясь государственным секретарем по делам Европы при Министерстве иностранных дел, заявила о том, что Европейская комиссия должна придержать комментарии, касающиеся работы французских полицейских.

По словам Дидье Рейндерса, что занимает должность еврокомиссара по вопросам юстиции, местная полиция проявляет излишние насильственные действия во время разгона беспорядков на улицах республики.

На это Бун ответила в социальных сетях, что ни он, ни Еврокомиссия не должны отпускать комментарии касательно того, как страна распоряжается своими полицейскими.