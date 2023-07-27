МИД Германии поддержал идею развития демократии в Нигере

В своих социальных сетях выступила МИД Германии Анналена Бербок. Политик заявила, что военные, силой захватывающие власть, наносят огромный ущерб своей собственной стране. Бербор также сообщила, что поговорила о ситуации в Нигере с местным коллегой Асуми Масуду, которого заверила в полной поддержке со стороны Германии в вопросе развития демократии в государстве и восстановлении конституции.

Ранее Германия планировала расширить свое военное присутствие в Нигере, как только закончит миссию в Мали. Планировалось, что это произойдет в мае 2024 года.