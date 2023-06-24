МИД Греции рекомендует не ездить в регионы России, где идет КТО

Внешнеполитическое ведомство призывает греков не отказываться от общественного транспорта, но при этом иметь с собой удостоверяющие личность документы, о чем сообщает ТАСС

Из сообщения Министерства иностранных дел следует то, что греческие граждане, пребывающие на территории Российской Федерации, должны быть более осторожными. В частности, им следует воздержаться от поездок в регионы страны, где сейчас проводится контртеррористическая операция.

При этом не рекомендуется пользоваться личными автомобилями, только если речь идет не об экстренных случаях. Предпочтение лучше отдать общественному транспорту. Также следует все время держать при себе любые документы, позволяющие установить личность человека.