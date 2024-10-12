МИД Испании поздравил жителей своей страны кадрами из парка Горького в Москве

Испанский МИД выложил поздравительный ролик на своем сайте, приуроченный к традиционному празднованию Дня Испании, разместив в самом начале видео кадры из Парка Горького в Москве. На это обратил внимание телеканал RT.

На картинке можно увидеть как триумфальную арку, так и вполне узнаваемую ограду парка Горького со спешащими по своим делам москвичами и гостями столицы.

«Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает в своем telegram-канал RT.

День Испании традиционно отмечается в государстве на Пиренейском полуострове 12 октября. Почему для ролика был выбран именно парк Горького, на сайте МИД Испании не уточняется.