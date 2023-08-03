МИД Молдавии опроверг информацию о превращении в гостиницу посольства в Москве

В СМИ начала распространяться информация, что комплекс зданий, являющихся частью молдавского посольство в столице России может стать местом коммерческой деятельности. МИД Молдавии Игорь Захаров опроверг данное заявление и подчеркнул, что посольство не занимается экономической деятельностью и использует здания только по прямому назначению.

В России тоже прокомментировали эту новость, заявив, что это может быть нарушением конвенции о дипломатических отношениях и нарушением договора между государствами.