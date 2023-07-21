МИД РФ объяснило, как будут ходить суда в Черном море

Ранее Минобороны заявило, что корабли, ходящие в Черном море, будут рассматриваться как перевозчики опасных грузов. Данное заявление пояснил замглавы МИД РФ. По словам Сергея Вершинина, имелось в виду, что каждое судно, заходящее в море, будет проходить проверку. На корабли будет направляться запрос, затем пройдет осмотр, если это необходимо, чтобы убедиться, есть ли на борту что-то опасное. Как пояснил политик, это необходимо, чтобы убедиться в безопасности судна.

Данная процедура потребовалась после прекращения зерновой сделки. Из-за закрытия гуманитарного коридора все корабли, движущиеся в украинские порты, будут расценены как перевозчики грузов военного назначения. Такие корабли Россия будет оценивать как участников украинского конфликта на стороне киевской власти.