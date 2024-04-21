МИД РФ обратилось к Турции из-за недопуска россиян на рейсы

Российские граждане не смогли попасть на рейсы в Аргентину и Мексику во время пересадки в Турцию. В центре скандала оказалась компания Turkish Airlines. В МИД России ждут разъяснений по поводу непонятной ситуации, пишет РИА Новости .

Российские дипломаты составили официальные обращения в МИД Турции и Turkish Airlines, где требовали объяснить недопуск граждан РФ на рейсы до стран Южной и Центральной Америки. Авиакомпания уверяла в каких-то сложностях, которых, по идее, не должно было быть. Мексика и Аргентина не вводила ограничений для россиян.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», — сообщил консул.

Турецкая и российская стороны взаимодействуют по вопросам о скандальной ситуации.

Напомним, что авиакомпания не пускала многих пассажиров из-за отсутствия багажа или чистого от штампов паспорта. Ситуация практически становится систематичной.

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