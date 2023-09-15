С призывами расправиться над российскими журналистами и военкорами, а также общественными деятелями выступил представитель украинской территориальной обороны Эштон-Чирилло, являющийся гражданином Америки. При этом американец в подробностях описал, как именно надо расправиться с представителями российских медиа. Свои жестокие рассуждения он назвал «миссией по восстановлению справедливости».

В МИД РФ высказывания американца и других украинских неонацистов назвали очередным доказательством террористической натуры киевского режима. Сейчас призыв к убийству изучают правоохранительные органы РФ. Также МИД намерен добиться реакции мировых структур на жестокие и циничные заявления представителей режима Зеленского.