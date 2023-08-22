МИД РФ: Россия продолжает поставки товаров АПК за границу
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
В МИД РФ заявили, что Россия продолжает поставки товаров АПК за границу, исполняя своим обязательство по международным контрактам. Подробности сообщило РИА Новости.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, Россия добросовестно исполняет взятые на себя обязательства, страна продолжает поставлять товары АПК, удобрения, энергоносители и другую важную продукцию. Захарова подчеркнула, что государство понимает, насколько это важно для Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Своевременные поставки – залог благополучия жителей этих стран.
По мнению представителя МИД, это утверждение подкрепляется действиями, так как Владимир Путин предложил безвозмездно передать государствам удобрения и зерно. Планируется, что Россия станет основным поставщиком пшеницы.