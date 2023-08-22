МИД РФ: Россия продолжает поставки товаров АПК за границу

В МИД РФ заявили, что Россия продолжает поставки товаров АПК за границу, исполняя своим обязательство по международным контрактам. Подробности сообщило РИА Новости .

Как отметила представитель МИД Мария Захарова, Россия добросовестно исполняет взятые на себя обязательства, страна продолжает поставлять товары АПК, удобрения, энергоносители и другую важную продукцию. Захарова подчеркнула, что государство понимает, насколько это важно для Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Своевременные поставки – залог благополучия жителей этих стран.

По мнению представителя МИД, это утверждение подкрепляется действиями, так как Владимир Путин предложил безвозмездно передать государствам удобрения и зерно. Планируется, что Россия станет основным поставщиком пшеницы.