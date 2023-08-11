МИД РФ: все больше стран считают западные санкции бесполезными

По словам замминистра иностранных дел Михаила Галузина, с течением времени увеличилось количество стран, в которых жители, политики и бизнесмены находят западные санкции скорее вредными, чем действенными. При чем в первую очередь санкции вредят государствам, которые их ввели.

Также политик отметил, что Россия в это время продолжает развивать торговое и экономическое сотрудничество со странами СНГ. По его словам, обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений. Россия намерена продолжить работу в этом направлении, так как усилия дают видимый результат даже при попытках санкционного давления Запада.