МИД РФ: все больше стран считают западные санкции бесполезными
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МИД РФ обратил внимание на увеличение количества стран, находящих западные санкции бессмысленными. Подробности сообщает РИА Новости.
По словам замминистра иностранных дел Михаила Галузина, с течением времени увеличилось количество стран, в которых жители, политики и бизнесмены находят западные санкции скорее вредными, чем действенными. При чем в первую очередь санкции вредят государствам, которые их ввели.
Также политик отметил, что Россия в это время продолжает развивать торговое и экономическое сотрудничество со странами СНГ. По его словам, обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений. Россия намерена продолжить работу в этом направлении, так как усилия дают видимый результат даже при попытках санкционного давления Запада.