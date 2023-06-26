По мнению министерства, Запад создал на территории Украины неонацистский режим, который сейчас превратился в основу для борьбы с Россией. Сейчас отношения в мире характеризуются высокой конфликтностью, а Украина стала тем инструментом, который позволил начать вооруженную войну. Европа поставляет штабу Зеленского вооружение, данные разведки и дает Киеву указания. Также МИД обратило внимание, что удары по мирным жителям также контролирует Запад.

При этом в сообщении министерства отметили, что стараниями стран Запада кризис обрел международное значение и сказался на странах, не задействованных в конфликте. В итоге Запад пожертвовал перспективами всех международных отношений.