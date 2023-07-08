МИД России: Ваге Геворкян и Михаил Галузин обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Как сообщает RT , оба заместителя глав МИД Армении и России встретились для решения вопросов, которые затрагивают Лачинский коридор.

Соответствующее официальное сообщение выложено на сайте Министерства иностранных дел РФ. В нем говорится о том, что Геворкян и Галузин обменялись своими мнениями и предложениями, касающимися всей ситуации в Лачинском коридоре, а также в Нагорном Карабахе.

Во время обсуждения удалось рассмотреть двустороннее взаимодействие и все его основные моменты. К тому же, заместители Министров иностранных дел обеих стран затронули не только региональную, но и международную повестку.

До этого между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялось телефонное обсуждение вариантов разрешения гуманитарного кризиса Нагорного Карабаха.